"Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın" Projesi gezilerle devam ediyor

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi kültür gezileri ile devam ediyor.

Proje kapsamındaki çocukların ilimizde bulunan kültürel değerleri tanımaları, eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Harran İlçesine gezi programı düzenlendi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen geziye, projede yer alan 30 çocuk Cumartesi günü diğer 30 çocuk ise Pazar günü katıldı.

Harran İlçesinde bulunan tarihi ören yerleri, gastronomi merkezi ve kümbet evleri gezen çocukların yeni yerler görmekten çok mutlu oldukları ve keyif aldıkları görüldü.