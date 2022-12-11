Fuarın son gününde müzik ziyafeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İzmir Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinin son gününde ziyaretçilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Bu 16’ncısı düzenlenen, Uluslararası İzmir Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinin son gününde Şanlıurfa standı renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa standını gezen sanatçı Turgay Başyayla “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” Türküsünü seslendirdi. Kulakların Pasını silen sanatçı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin fuarda büyük bir fark ortaya koyduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleri standı ziyaret eden ziyaretçileri adeta coşturdu. Fuarın son gününde de ziyaretçilerine acının en güzel haliyle bin bir emekle yoğurulan tescilli lezzet çiğköfte ikram edildi.