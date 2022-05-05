Fırat Nehrinin eşsiz güzelliği tekne turu ile gezildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde düzenlenen ücretsiz tekne turu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehrinde belediye tarafından ücretsiz düzenlenen turu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Tekneye binenler, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Karkamış ilçeleri arasındaki bölgede Fırat Nehrinin oluşturduğu doğal güzellikle görme imkanına kavuştu.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın talimatları doğrultusunda düzenlenen tekne turlarına yaklaşık bin kişi katıldı. Fırat’ın eşsiz güzelliğini görme şansını elde edenler memnuniyetlerini ifade ederek Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’a teşekkür etti.