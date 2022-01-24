Ferman Hilal’e Şanlıurfa’da rehberlik etti

Bir ödül töreni için Şanlıurfa’ya eşi Hilal Toprak’la birlikte giden sevilen şarkıcı Ferman Toprak, eşine adeta rehberlik yaptı. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezen mutlu çift, sıra gecesine de katıldı.

Anne tarafından Şanlıurfalı olduğunu belirten başarılı isim, "Tarihi, kültürel yapısı ve eşsiz mutfağıyla mutlaka gezilmesi gerekli bir il burası. Ben de burada eşime rehberlik ettim. Dostlarımızla birlikte harika geçen bir zamandı" dedi.

Poşulu poz

Mutlu çift, başlarına bağladıkları yöresel bir aksesuar olan poşu ile objektiflere hatıra pozu da verdi. Ferman Toprak’ın, "Zeynoyla Reşo ağa Urfa’da" esprisine ise eşi, kahkaha atarak karşılık verdi.