Fatura ödemelerinde internet kolaylığı

Haliliye Belediyesi, emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu ve ödemelerin internetten kolaylıkla yapılabileceğini duyurdu.

Haliliye Belediyesi, Emlak, İlan- Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde tüm kolaylıkları sağlıyor.2022 yılı emlak, ilan- reklam ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinde 30 Kasım’ın son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödeme yapmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu aktaran Emlak Gelirler Birimi, mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlattı. Ödemeler, belediye bünyesindeki 7 vezneden yapılırken, vatandaşlara hafta sonu da ödeme kolaylığı sağlanacak. Faturaların Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Haliliye Belediyesi ek hizmet binası, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi altı, Devteşti muhtarlığı yanı, Haliliye Tapu Müdürlüğü, Karşıyaka Zabıta Müdürlüğü, birinci toplanma merkezi karşısındaki noktalarda saat 08.00 ile 17.00 arasında ödeme yapılabilecek. Ödeme yapacak olan vatandaşlar için Haliliye Belediyesi ek hizmet binası, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi altı ve birinci toplanma merkezi karşısındaki veznelerin hafta sonu da açık olacağı belirtildi. Öte yandan, taksit ödemelerinin internet üzerinden de yapılabileceği açıklandı.