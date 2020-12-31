Eyyüp Nebi camii ve külliyesi tamamlandı

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ya yakışır projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaptırdığı Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Viranşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen projede, Eyyüp Nebi Mahallesinde 1400 metrekare alan üzerine kurulan camiinin yapım çalışmaları sona erdi. Çevre düzenlemesinin devam ettiği camii ve külliyenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulması bekleniliyor.

Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi, toplamda bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü külliyede aşevi ve dinlenme alanları da yer alıyor.