Eyyübiye’ye yeni sınav merkezi müjdesi

Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin en fazla genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’de, üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla kurulan sınav hazırlık merkezini açılış öncesi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni bir sınav merkezlerinin müjdesini verdi.

Cezaevi kavşağında belediyeye ait bir binayı sınav merkezine dönüştüren ve önümüzdeki günlerde eğitim-öğretimin hizmetine sunacak olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, açılış öncesi son incelemelerde bulundu. Eyyübiye Sınav Hazırlık Merkezi’ndeki tefrişat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kuş, seçimden önce Eyyübiyeli çocuklara ve gençlere verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirdiklerini söyledi.

Eyyübiye’de yaşayan ailelerin dezavantajlı durumuna dikkat çeken Başkan Mehmet Kuş, “Sadece Şanlıurfa’nın değil, Türkiye’nin en dezavantajlı ilçesi Eyyübiye. Mevsimlik tarım işçisi ve ihtiyaç sahibi aile sayısı Eyyübiye’de had safhada. Bu sebepten dolayı evlatlarımız ne özel okullara gidebiliyor ne de özel etüt merkezlerinde eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Biz de onların ağabeyi olacağımızı, dezavantajlı zeki öğrencilerimize, tertemiz evlatlarımıza etüt merkezleri kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Aylar önce çalışmalarına başladığımız sınav hazırlık merkezimizin açılış aşamasına geldik. Bugün yaptığımız incelemelerde, birçok eksiğimizi tamamlamış olduğumuzu gördük. İnşallah bu ay sonu itibariyle sınav hazırlık merkezimizi açacağız. Evlatlarımız, hiçbir ücret ödemeden kendi evleri olan Eyyübiye Sınav Hazırlık Merkezi’ne gelecekler, burada eğitimlerine ciddi manada destek olacağız. İnşallah bu hazırlık merkezlerimizde çok başarılı evlatlarımız yetişecek. Gençlerimizi hem Eyyübiye’ye hem Şanlıurfa’ya hem de Türkiye’ye kazandırmış olacağız” dedi.

Eyyübiye genelinde Eyyüpnebi, Harrankapı ve Buhara Mahallelerindeki gençlik merkezleri ve kitap otaklarında öğrencilerin eğitimine destek olduklarını, onlarca gencin üniversiteye yerleşmesine vesile olduklarını hatırlatan Başkan Mehmet Kuş, Akşemsettin, 15 Temmuz ve Direkli Mahallesine hitap edecek merkezi noktada yeni bir sınav merkezi daha oluşturmayı planladıklarını söyledi. Yeni sınav merkezini de bu döneme yetiştirmek istediklerini kaydeden Başkan Kuş, ilgili birim amirlerine talimat verdi.