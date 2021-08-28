Eyyübiye’ye yeni semt pazarı çalışması

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, direkli mahallesinde yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Kapalı Semt Pazarını inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, direkli mahallesinde yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Kapalı Semt Pazarını İlçe Başkanı Mehmet Moğal’la birlikte inceledi. Direkli mahalle sakinlerinin en büyük taleplerinden biri olan kapalı semt pazarı yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 1600 metre karelik alanda yapım çalışmaları süren Pazar yerinin hemen bitişinde de zabıta karakolu da yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan semt pazarındaki çalışmaları AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Çiftçi, İlhami Günbeği ve Mehmet Elgün’le birlikte inceleyen Başkan Kuş, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, modern kapalı semt pazarının ve zabıta karakolunun bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti. Başkan Kuş ve beraberindekiler daha sonra Direkli mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelip, taleplerini yerinde dinledi.

Hızlı bir şekilde devam eden çalışmaları hakkında açıklama yapan Kuş, sözlerini bir bir yerine getirdiklerini belirterek, ” Bölgenin en büyük ihtiyacı kapalı semt pazarıydı. Direkli mahalle sakinlerimizin en büyük talepleri de bölgelerine bir kapalı semt pazarı kazandırmaktı . Biz de o gün İlçe Başkanımız ile Mahalle sakinlerine Kapalı Semt Pazarı yapacağımızın vaadinde bulunmuştuk ve çok şükür 2 ay önce hızlı bir şekilde yapımına başladık ve çalışmalar devam ediyor. Görüyoruz ki kolonlar yükseliyor. Yine bölgenin ihtiyaçlarından biri de zabıta karakoluydu. Onun da yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bugün burada hem modern kapalı semt pazarımızı hem de zabıta karakolumuzu inceledik. Kış ayına girmeden önce Modern Kapalı Semt Pazarımızı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden Zabıta Karakolumuz ve Kapalı Semt Pazarımız Direkli Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.