Eyyübiye’ye yeni kitap otağı kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ederek, yeni kitap otağının yapılması için de talimat verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından sahada sürdürülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarafından vatandaşların dinlenip, vakit geçirebilecekleri, çocukların da oyun oynayabilecekleri sosyal donatı alanlarını ilçeye kazandırmaya devam ediyor. İlçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürülen yeşil alan çalışmalarından biri olan 15 Temmuz Mahallesi sosyal donatı alanını Belediye Başkan Yardımcıları İlhami Günbeği ve Abdullah Toprak’la birlikte inceleyen Kuş, yapımı tamamlanan şelale park ve yeşil alana yapılacak olan Kitap Otağı alanında da incelemelerde bulundu. İlgililerden hem çalışmalar hakkında bilgi alan hem de kitap otağı yapımına hemen başlanılması talimatını veren Kuş, vatandaşlarla da bir süre sohbet edip, vatandaşların taleplerini dinledi.