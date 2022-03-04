Eyyübiye’ye yeni bir kadın destek merkezi kuruluyor

Göreve geldiği ilk günden bu yana kadınlara pozitif ayrımcılık gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye bir kadın destek merkezi daha kazandırıyor.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gençlere ve kadınlara yönelik çalışmaları da yürüten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice Mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazır halde bulunan kadın destek merkezini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş ile birlikte merkeze giden Başkan Kuş, toplam 7 derslikten oluşan ve içerisinde biçki nakış, el sanatları, kuaförlük, kuranı kerim, okuma yazma kursları ile halk sağlığı eğitimleri ve psikolojik rehberlik danışmanlık merkezinin bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Merkeze gelip hem eğitim alacak olan hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak olan Eyyübiyeli kadınların çocukları için de kreş tasarlandı. İlçe genelinde kadın destek merkezlerinin sayılarını hızla artırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, merkezin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık göstermeye devam ettiklerini belirten Başkan Kuş, ’’İlçemizdeki kadınlar için ne yapsak azdır. Kadınlarımızın bizlerden kadın destek merkezleri talepleri vardı. Biz de bir bir o talepleri karşılamaya devam ediyoruz. Yenice Mahallemizde açılışa hazır hazırlığı yaptığımız merkezimiz şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.