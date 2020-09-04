Eyyübiye’ye yarı olimpik yüzme havuzu

Eyyübiye Belediyesi, bin 200 metre kare kapalı alana sahip, yarı olimpik yüzme havuzu yapım çalışmaları için ihale ilanına çıktı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’tan, devasa bir proje daha. Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için ihale ilanına çıkıldı. Muradiye Mahallesinde yaklaşık bin 200 metre karelik kapalı alana sahip, ferah ve steril olacak yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. İlçe gençliğinin ve vatandaşların faydalanacağı yarı olimpik yüzme havuzu için ihale ilanına çıkan Eyyübiye Belediyesi, devasa projeyi 120 günde bitirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” ilçemize yakışır bir yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. İhale ilanına çıktık. En kısa sürede yapımını başlatıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Eyyübiye’m her şeyin en güzeline layık“ diye konuştu.