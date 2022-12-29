Eyyübiye’ye yapılacak 20 halı sahadan 5’i tamamlandı

Şanlıurfa’nın en genç nüfusuna sahip merkez ilçesi Eyyübiye’de, gelecek nesillerin sporla iç içe yetişmesi ve eğitimde başarılı olmaları için yapılan yatırımlara, yenileri eklenmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleri sonucu, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla ilçeye yapılacak toplam 120 milyon Türk Lirası tutarındaki 39 proje içerisinde yer alan 20 halı sahadan 5’i tamamlandı.

Altınbaşak, Güzelkuyu, Kırkmağara, Kaplanköy ve Tekyamaç kırsal mahallelerinde yapımına başlanan birinci grup 5 adet halı saha tamamlanarak hizmete sunuldu. Okulların yanına yapılan halı sahalar, çocuk ve gençlerin büyük beğenisini kazandı. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan halı sahaların resmi açılışı, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra toplu şekilde yapılacak. Eyyübiye ilçesindeki farklı mahallelere yapılacak 15 halı sahaya ilave olarak, 2 gençlik merkezi, 500 kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 eğitim otağı ve 1 tenis kortu inşaatı devam ediyor. İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılması ve eğitimde başarılı olmalarına yönelik yatırımlara büyük önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ürettiği projelerle, şimdiye kadar 1 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 sınav hazırlık merkezi, 2 eğitim otağı, 2 gençlik merkezi ve 7 halı saha yapılarak hizmete sunulmuştu.

İlçedeki çocukların ve gençlerin geleceğine yapılan yatırımlar arasında, Eyyübiye Millet Bahçesi içerisinde yer alan halı sahalar, tenis, voleybol ve basketbol sahaları, spor alanları ve kütüphane gibi detaylar da yer alıyor.