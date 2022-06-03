Eyyübiye’ye 120 Milyon TL’lik 39 yeni yatırım

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’nın en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’ye devasa gençlik yatırımları için müjde verdi. Toplam 120 milyon TL’nin üzerinde bütçeyle gerçekleşecek yatırımlarla, ilçeye onlarca yeni gençlik ve spor tesisi kazandırılacak.

Ankara’da gerçekleştirilen Şanlıurfa Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreninde açıklanan gençlik ve spor yatırımlarını sosyal medya hesabından duyuran Kuş, Eyyübiyelilere müjde verdi. Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin hizmette bulunan AK Evler spor salonları, yapımı tamamlanmak üzere olan gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu yatırımlarına ilave olarak, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 20 adet yeni halı saha, 2 adet yeni gençlik merkezi, 5 adet aile otağı, tenis kortu ve 10 portatif yüzme havuzu yapımı için protokol imzalandığını ve ihalelerin yapılmasının ardından tesislerin hızla yapımına başlanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun Şanlıurfa’yı ziyaretlerinde, Eyyübiye gençliğinin ihtiyaçlarını aktardıklarını ve yatırımlar için destek talebinde bulunduklarını anımsatan Kuş, “Bugün, Şanlıurfa’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları tanıtım programında Eyyübiye’miz için çok önemli yatırımlar açıklandı. Eyyübiye’mizin spor altyapısına çok önemli katkılar sağlayacak spor kompleksleri, gençlik merkezleri, halı sahalar, aile otakları, tenis kortu ve portatif yüzme havuzları için protokoller imzalandı. Eyyübiye için ne yapsak az. Eyyübiyemiz için, gençliğimiz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 120 milyon TL değerindeki yatırımlarımız, ilçemize hayırlı olsun. Nüfusu 400 bine yaklaşan Eyyübiye gençliğine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Milletvekillerimize, AK Parti kadrolarına ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ilçe gençliği için hazırladıkları projeleri sunmuş ve Bakan Kasapoğlu projeleri beğenerek destek sözü vermişti.