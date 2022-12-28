Eyyübiyeli Sporcu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonları’nda yeteneği keşfedildikten sonra birçok müsabakaya katılan ve başarılarıyla Şanlıurfalıların gururu olan Savaş Öğüş, 25-30 Aralık 2022 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen Ümit Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda katıldığı, 57 kilogram altı kategoride tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Kocaeli’deki ödül törenine katılan eski Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, Şanlıurfa’ya selamlarını iletti. Daha önce de çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakada önemli dereceler elde ederek Şanlıurfa’nın ve Türkiye’nin gururu olan Savaş Öğüş, Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olmuştu. 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen ve 57 ülkeden 900 sporcunun katıldığı WKF Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonasında dünya beşinciliği bulunan Savaş Öğüş, geçen yıldan bu yana sıkı şekilde hazırlandığı Türkiye Şampiyonası’nın ardından Avrupa’dan da derece ile dönmek istiyor.