Eyyübiyeli gençler ücretsiz deneme sınavına katıldı

Şanlıurfa’nın en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’de üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, Eyyübiye Belediyesi sınav merkezlerinde düzenlenen ücretsiz Temel Yetenek Testi (TYT) sınavına katıldılar.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşun, gençlerin eğitimine destek olunması amacıyla Onikiler ve Yenice Mahallelerinde kurduğu ve yaklaşık 500 gence ücretsiz dershane sınavında hizmet veren sınav merkezlerinde gerçekleştirilen TYT denemesi, gerçek sınav şartlarında yapıldı. Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler nezaretinde gerçekleştirilen deneme sınavına katılan öğrenciler için tüm sınav materyalleri yine Eyyübiye Belediyesi tarafından temin edildi. Açıklanacak deneme sınavı sonuçlarına göre konu eksikliklerini tespit ederek giderme imkânı bulan gençler, kendilerine bu imkanı sunan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.