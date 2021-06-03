Eyyübiyeli gençler sınavlara hazırlanıyor

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Kitap Otağında, Eyyübiyeli gençler için 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavı öncesi deneme sınavları yapılıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte kapılarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gençlere tekrardan açan Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kitap Otağı, sınavlara hazırlanan gençlerin ilgi odağı oldu. 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan TYT-AYT sınavları öncesi her türlü imkanları seferber eden Eyyübiye Belediyesi, gençlerden de tam not aldı. Sınava girecek gençlere yönelik deneme sınavları yapılırken, deneme sınavlarına katılan gençlere psikolojik destek de veriliyor.

Pandemi sürecinde de tam kapanma döneminde de merkeze kayıtlı gençleri yalnız bırakmayan Eyyübiye Belediyesi, evde çalışan gençlerin deneme sınav kitapçıklarını evlerine kadar götürüp, gençleri deneme sınavlarına tabi tutmuştu. Merkezlerden faydalanan gençler, rahat çalışma koşulları ve sık sık yapılan deneme sınavlarından dolayı ilgililere teşekkür etti.