Eyyübiyeli çocuklar açık hava sineması ile buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açık hava sinema etkinlikleri çerçevesinde Eyyübiye ilçesi Mustafa Kuş Parkı’nda çocuklara Türk yapımı olan animasyon çizgi film türündeki İksir filmi izletildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdürüyor. Açık hava konserleri ile vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatan Büyükşehir Belediyesi açık hava sineması ile çocukların gönüllerine dokundu. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Mustafa Kuş Parkı’nda sahne kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri çocuklara açık havada, parkta sinema izleme keyfini yaşattı. Perdeye yansıtılan “İksir” sinema filmi çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Keyifli dakikaların yaşandığı gösterimde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Açık havada sinema izlemenin tadını çıkaran çocuklar açık hava sinema etkinliğinin devam etmesini isterken bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi açık hava sinema etkinlikleri planlanan program dahilinde farklı ilçelerde devam edeceği bildirildi.