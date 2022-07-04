banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Eyyübiye’den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA 04.07.2022, 16:07
Eyyübiye’den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazar günü gerçekleştirilen il seçmelerine 14 sporcu ile katılan Eyyübiye Belediyespor Kulübü AK Evler sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Buna göre 27 kilogramda Halil Polat ve 40 kilogramda Bünyamın Sambur altın, 45 kilogramda Enes Maksut Yıldırım gümüş, 27 kilogramda Muhammed Furkan Ekin, 30 kilogramda Muhammed Baran Aslan ve Ahmet Azad Demirbilekli ile 45 kilogramda Abdülkadir Kaplaner ve Emrah Taş, 57 kilogramda İshak Öztürk ve Ahmet Furkan Yıldırım bronz madalya elde etti.

Şanlıurfa’ya bugüne kadar onlarca başarılı sporcu kazandıran ve uluslararası başarılar elde eden Eyyübiye Belediyesi AK Evler sporcuları, 20-29 Temmuz 2022 günlerinde Amasya’da gerçekleştirilecek Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacak.

Yorumlar (0)
28°
açık