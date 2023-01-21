Eyyübiye’deki eğitim yatırımları göz dolduruyor

Eyyübiye Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençler için ücretsiz dershane niteliği taşıyan sınav hazırlık merkezlerinden ikincisi, Yenice Mahallesinde hizmete sunuldu.

Toplam dört kattan oluşan ve 250 öğrencinin eğitim görmeye başladığı Yenice Sınav Hazırlık Merkezinin ilk ders gününde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir öğrencilerle bir araya geldi.

Yenice Sınav Hazırlık Merkezinden önce Onikiler Sınav Hazırlık Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Vali Ayhan ve beraberindekiler, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, onlara kitap hediye ederek derslerinde başarılar diledi.

Vali Ayhan, Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi’ndeki öğrencilerle buluşmasının ardından yine Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale getirilen Süleymanşah Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Başkan Kuş’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, “İlimize yeni bir eğitim yuvası kazandıran belediyemize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi de bu güzel eğitim merkezimize bekliyoruz” dedi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan eğitim birimlerini ziyaretine, Yenice Sınav Hazırlık Merkezi ile devam eden Vali Salih Ayhan, burada da sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip, kitap hediye etti. “Eğitimde marka şehir olma yolunda ilerlerken, tüm paydaşlarımızın bu yöndeki yatırım ve hizmetleri bize mutluluk veriyor” diyen Vali Ayhan, Başkan Mehmet Kuş başta olmak üzere gençlerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olan bu merkezlere emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Kuş ve ekibine teşekkür

Yenice Sınav Hazırlık Merkezini ziyaretinin sonunda, eğitim hizmetleri ve belediyecilik hakkında bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Belediyeciliğin artık rutin belediyecilik anlayışından sıyrıldığını bu tür mekanları görerek müşahede etmek, bizleri mutlu ediyor. Elbette altyapı ve üstyapıyla ilgili temel görevler vardır. Ancak aslolan, insana dokunan, hayata hazırlayan projeler yapmaktır. Gönül belediyeciliğini içselleştirmek, hayata geçirmek lazım” dedi.

Şanlıurfa’da 750 bin öğrenci, otuz binin üzerinde öğretmen ve üç binden fazla okulun bulunduğunu kaydeden Vali Ayhan, Türkiye’nin en büyük eğitim kadrosunun Şanlıurfa’da olduğunu, böylesi genç bir nüfusu hayata hazırlamanın sadece Milli Eğitim’in görevi olmadığını, belediyelerin de bu işe dahil olmalarını istediklerini ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan Onikiler Sınav Hazırlık Merkezi, Süleymanşah Gençlik Merkezi ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezini ziyaret ettiğini anımsatan Vali Ayhan, “Her üçünde de büyük bir emek var, gayret, azim ve içtenlik var. Bu üç merkezde binin üzerinde çocuğumuz geleceğe hazırlanıyor. Bunlar güzel çalışmalar. Zaten hep şunu söylüyorum, eğitim önceliğimiz. Eğitimde iyiysek, her alanda iyiyizdir. Bu iyileşmenin merkezi de eğitimdir. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve Kaymakamlıkla güçlü bir bağın olması, koordinasyon benim çok arzu ettiğim bir durumdur. Bunlar, çok değerli çalışmalar ve şehrimizin evlatları içindir. Eğitimde bu doğal ekosistemi yürütürken, içerisinde özgün ve ülkenin gündemine olacak projeleri de şehrimize yansıtmamız lazım” şeklinde konuştu.

Urfa Okuyor projesi, çocuklar için burs kampanyaları, okulların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, okulların uluslararası faaliyetlere katılma kapasitesinin artırılması gibi çalışmaları önemsediklerini belirten Vali Ayhan, “Urfa eğitimde akademik olarak biraz geride ama hiçbir zaman için bu bir sorun değil. Mazeret üretmeden daha çok çalışmamız gerektiği de bu işin bir boyutudur. Elbirliğiyle, tüm paydaşlarımızla, başta belediyelerimizle bu alanda var olacağız” dedi.

Belediye başkanlarının güzel hizmetler yaptığını ancak eğitime önem veren, eğitimin içinde olan ve eğitime sevdalı olanların kendisinin yanında özel bir yeri olduğunu dile getiren Vali Ayhan, “Onun için başkanımı tebrik ediyorum. Eyyübiye zor şartlarda, meşakkatli zor bir coğrafyada, bunun farkındayım. Bu zor coğrafyada eğitimi öncelemek cesaret işidir. Bir kültürel birikimin, eğitime sevdalı olanların, bu ülkenin çocuklarını geleceğe hazırlama derdi işidir. Eğitimdeki dertlenme duygusundan dolayı Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ediyor, tüm belediyelerimizin bu anlayışta olmasını özellikle arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sınav hazırlık merkezi sayısı dört olacak

Sınav hazırlık merkezleri açmayı iki yıl önce planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bunu ertelemek durumunda kaldıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, iki sınav hazırlık merkezinde eğitim verilmeye başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Vali Ayhan’ın Şanlıurfa’ya atanmasından sonra her platformda eğitme önem verdiğini, eğitimi desteklediğini görmenin kendileri için de ciddi bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Kuş, “İnşallah Sayın Valimizin vereceği desteklerle sınav hazırlık merkezlerimizin sayısını bu yıl içerisinde dörde çıkarmak istiyoruz. Yine Süleymanşah Gençlik Merkezimizin açılışını da yakında gerçekleştireceğiz. Eyyübiye gerçekten Türkiye’nin en dezavantajlı ilçelerinden biri. Maddi anlamda vatandaşlarımız, evlatlarımız gerçekten sıkıntılı. O yüzden eğitim noktasında ciddi manada desteklenmeleri gerekiyor. Eyyübiye Belediyesi olarak biz de kendilerine destek olmak istedik. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecektir” diyerek, eğitime verdiği desteklerden dolayı Vali Ayhan’a teşekkür etti.