Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, fen işleri müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yol mağduriyetinin önüne geçmek için merkezde kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma çalışmaları kırsalda ise stabilize yol yapımı ile devam ediyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalar yürüttüklerini ve vatandaşların her zaman hizmetinde olacaklarını belirten Kuş, "Eyyübiye Belediyemizin Fen İşleri Birimi ilk günden bu yana çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 4 şantiyemiz Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet vermekte ve merkezde kilitli parke taşı çalışmalarımızda devam ediyor. Mahallelerimizin kilitli parke taşı sıkıntılarını gidermiş olacağız. Bu mahallemiz bittikten sonra Asya mahallemize geçeceğiz. Sonra programlamış olduğumuz diğer mahallelerimize peyder pey hizmeti getireceğiz. Değerli Eyyübiyeli kardeşlerim emanetiniz emin ellerde bizi seçtiniz bizi bu göreve layık gördünüz. Biz de yaklaşık 1 yıldır gerek şahsım gerek Belediye Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerimiz, İlçe Başkanımız, Teşkilatımız ve bin 100 personelimiz ile hizmetkarınız olduk. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.