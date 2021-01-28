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Eyyübiye’de yaşam park çalışması

Eyyübiye ilçesinde yapılacak olan Yaşam Parkı startı verilen spor kompleksinin yapım çalışmaları başladı.

ŞANLIURFA 28.01.2021, 14:14
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Eyyübiye’de yaşam park çalışması

Eyyübiye ilçesinde yapılacak olan Yaşam Parkı startı verilen spor kompleksinin yapım çalışmaları başladı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı ve Yenice mahallelerini birbirine bağlayan ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen alanda Yaşam Parkı startını veren Eyyübiye Belediyesi, çalışmalara başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kito Deresinde etap etap yapılacak, toplamda 22 bin metre karelik alanı kapsayan Yaşam Parkında startı verilen spor kompleksinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda 22 bin metre karelik alanı kapsayan ve içerisinde, Kitap Otağı, Modern Kapalı Semt Pazarı, Spor Kompleksi, Çocuk Oyun Dünyası ile sosyal donatı alanlarının bulunduğu proje etap etap gerçekleştirilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Seçildiğimiz günden bu yana her kulvarda Eyyübiye’de yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza canı gönülden, aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Kito deresindeyiz, Kito deresinin şu anki durumu göz önünde. İlk göreve geldiğimiz gün mahalle sakinlerine Kito deresine vizyoner bir projeyle bölgeye nefes aldıracak bir çalışma sözü vermiştik. İşte sözümüzü tuttuğumuz gün bugündür. Arkadaşlar projeyi hazırladı. Sunumlarını yaptılar, çok beğendik. İnşallah yakın bir süre zarfı içerisinde Kito deremizdeki ihalemizin startını vereceğiz. Kito deremizde ne olacak; Kito deremizde tabiri caizse mini bir millet bahçesi olacak, içinde ne olacak kitap otağı olacak, çocuklarımızın sağlıklı ders çalışma ortamı maalesef bu bölgemizde yok. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi her platformda önemsediğimizi ifade etmiştik ve işte yine bu bölge sakinlerinde bulunan çocuklarımız için bir kitap otağı inşallah planladık. Yine iki mahallemizin arasında olan bir bölgemiz burası. Semt pazarı sıkıntısı var. Vatandaşlarımızın çok ciddi sıkıntıları vardı bu noktada. Yine işte bu parkımızın içinde kapalı bir modern semt pazarı planladık. Yine çocuklarımızın enerjilerini atabileceği, zaman geçirebileceği bir alan yoktu. Çocuk oyun alanlarını inşallah planladık. Yine yetişkin gençlerimizin enerjilerini atabileceği yer yoktu. Yine bu parkımızın içerisinde bir halı saha planladık. Velhasılıkelam bölgenin neye ihtiyacı varsa ihtiyaca binaen projemizin içerisine dahil ettik ve inşallah yakın bir zaman dilimi içerisinde ihalemizi gerçekleştireceğiz ve inşallah yıl sonunu bulmaz temennimiz bu yıl sonu itibariyle de Kito dersindeki bulunan Modern Parkımızı, Mini Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirdik ve projeleri gerçekleştirdik ve inşallah 5 yıl içerisinde de Eyyübiye’li kardeşlerimize bütün vaat etmiş olduğumuz projeleri kendilerine teslim edeceğiz. Onların refah düzeyini yükseltebilmek için elimizden gelen bütün gayretlerimizi inşallah sarf edeceğiz. Eyyübiye’mize hayırlı olsun” dedi.
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