Eyyübiye’de temizlik çalışmaları yerinde denetlendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin saha gezileri sırasında mahallelerde sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde denetledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin saha gezileri esnasında mahallelerde sürdürülen temizlik çalışmalarını da yerinde inceledi. Saha ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen ve çözümler üreten Kuş, Ruha Mahallesindeki gezileri sırasında mahallenin cadde ve sokaklarında başlatılan temizlik ve sokak yıkama çalışmalarını yerinde inceledi. Temizlik işçileriyle sohbet edip, çalışmaları inceleyen Kuş, tertemiz Eyyübiye için gece gündüz demeden sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.