Eyyübiye’de semt pazarı ve zabıta merkezi açıldı

Şanlıurfa’nın hızla gelişen ilçesi Eyyübiye’ye bağlı Direkli Mahallesi’nde yaptırılan kapalı semt pazarı ve zabıta merkezi, şenlik havasında gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu.

Semt pazarı esnafının ve vatandaşların hava şartlarından etkilenmeden, rahat şekilde alışverişlerini yapabilecekleri, aydınlatma sistemi ve 7 gün 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraların kurulu olduğu kapalı semt pazarı ve zabıta amirliği binasının hizmete sunulması, pazar esnafı ve mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Halk oyunları gösterisi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve katılımcıların selamlama konuşmaları ile başlayan törene, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanı ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, Semt Pazarcıları Dernek Başkanı Halit Babacan, bölge muhtarları, sivil toplum kuruluşları başkanları, semt pazarı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

“Talepleri bir bir yerine getiriyoruz”

Seçildikleri günden bu yana Eyyübiye için çalıştıklarını ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerini anımsatan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akşemsettin, Direkli, Akabe ve 15 Temmuz Mahallelerinin hizmet talepleri olduğunu, bu talepleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Açılışı yapılan kapalı semt pazarı ve zabıta amirliği binasını yapmanın, kamuya ait arsa sıkıntısı nedeniyle büyük bir sorun olduğunu kaydeden Başkan Kuş, AK Parti İlçe Başkanlığı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarların desteğiyle yer sıkıntısını çözerek açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Daha önce çadırların kurulduğu, pazar esnafının ve vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı semt pazarını yaparak büyük bir sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren Başkan Kuş, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın zabıta merkezi talebi de vardı. Zabıta merkezini de Direkli Mahallemize kazandırmış olduk” dedi.

İlerleyen haftalarda Eyyübiye Sera Kent, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını yapacaklarını, yapımı tamamlanmak üzere olan Sıfır Atık Tesisi ve parkların açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıkları müjdesini veren Başkan Kuş, gelecek yıl itibariyle en az 30 projenin daha temelini atacaklarını söyledi.

Direkli Mahallesi’nin, modern semt pazarının yanında doğalgaz imkânına da kavuştuğunu dile getiren Başkan Kuş, komşu üç mahalle ile birlikte Direkli Mahallesi’nin de önümüzdeki kış doğalgazla ısınmaya başlayacağını hatırlatarak, vatandaşların abonelik başvurularını yapmalarını istedi.

Törende birer konuşma yaparak katılımcıları selamlayan AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Muhtarlar Dernek Başkanı ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ve Semt Pazarcıları Dernek Başkanı Halit Babacan da açılışı yapılan kapalı semt pazarı ve diğer belediyecilik hizmetleri için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve ekibine teşekkür ettiler.

Direkli Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Merkezi’nin açılış kurdelesini, katılımcılar, semt pazarı esnafı ve vatandaşlarla birlikte kesen Başkan Mehmet Kuş, Pazar esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Pazardan alışveriş yaptıktan sonra Zabıta Merkezi’ne geçen Başkan Kuş, burada da telsizle zabıta ekiplerine talimat verdi. Zabıta ekiplerinin stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri denetimlerini artırmalarını rica eden Başkan Kuş, daha sonra Zabıta Merkezi’nde kurulu bulunan güvenlik sistemlerini inceledi ve semt pazarı ses sisteminden vatandaşlara hitap ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.