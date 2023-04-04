Eyyübiye’de sel basan sokaklar boyanıyor

Şanlıurfa’da 15 Mart 2023 günü yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için yüzlere personelle sahada olmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, Akabe Mahallesi’nde selden etkilenen noktalarda boya çalışmalarına başladı.

Karakoyun Deresi’nin taşması sonucu onlarca sokağı sel suları altında kalan Akabe Mahallesi’nde temizlik çalışmalarını tamamlayan Eyyübiye Belediyesi, iki defa yıkanan evlerde ve sokaklarda boyama çalışmalarına geçti. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un mahalle sakinlerine verdiği söz üzere başlayan çalışmalar çerçevesinde selden etkilenen tüm sokaklar ve evler önce çamurdan temizlendi. Daha sonra temiz su ile yıkanan evler ve sokaklar, deterjanlı su ile de yıkandıktan sonra kurumaya bırakıldı. Kurumanın ardından yine yüzlerce çalışanın katılımıyla sokaklara inen Eyyübiye Belediyesi çalışanları, evlerin dış cephe boyama çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinleri ise sel izlerinin silinmesi için gece gündüz çalışan Eyyübiye Belediyesi ekiplerine ve Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ettiler. Selden etkilenen sokaklarda dış cephe boyamasının tamamlanmasının ardından, evlerin içi de yine Eyyübiye Belediyesi tarafından boyanacak. Sel baskını nedeniyle ev eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara eşya desteği için de Eyyübiye Belediyesi katkı sunacak.