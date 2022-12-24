Eyyübiye’de Sabır Çorbası ikramı başladı

Eyyübiye’de mobil ikram aracı ile Sabır Çorbası ikramı başladı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramı, bu yıl da üç noktada yapılmaya başladı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Eyyüp Peygamber makamı önünde her sabah 06.00-08.00 arasında binlerce vatandaşa yapılan ikram, erken saatlerde işine gidenlere önemli bir kolaylık oluyor. İkramdan faydalanan ve ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.