Eyyübiye’de okullar arası koro ve halk oyunları yarışması

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Eyyübiye Belediyesi, “Tek ses iki hareket” adlı okullar arası koro ve halk oyunları yarışması, ilkokul korolarının yarıştığı açılış töreniyle başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen koro yarışması açılış töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri adaylığı yolunda adımlar atmaya devam ettiğini belirtti. “Tek Ses İki Hareket” projesinin amacının, gelenek görenekleri, örf ve adetleri yaşatmak olduğunu anımsatan Başkan Kuş, gelenek ve göreneklerin önemine dikkat çekti. Eyyübiye Belediyesi olarak, örf ve adetleri unutmamak adına oluşturdukları nostaljik oyun dünyasının açılışını iki yıl önce yaptıklarını dile getiren Başkan Kuş, “Her platformda, çocuklarımıza, gençlerimize geçmişimizi, geçmişte atılan her adımı hatırlatmamız gerekiyor. Teknolojinin gelişmesiyle maalesef kültür ve geleneklerimizden uzaklaşıyoruz. Örf ve adetlerinden, geleneklerinden uzaklaşan toplumlar aileye saygısını kaybediyor, dininden, imanından uzaklaşıyor. Bunun örneklerini görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah velilerimizle birlikte, geleneklerimizi evlatlarımıza öğretecek, yaşatacağız” diye konuştu.

Şanlıurfa genelindeki tüm okulların katılımına açık olan yarışmaların ilk günü, ilkokul koroları şarkılarını seslendirerek yarışırken, 26 Mayıs 2022 günü ise ortaokul ve lise koroları yarışacak. Halk oyunları ekiplerinin hünerlerini sergileyeceği yarışmalar ise 26-27 Mayıs’ta 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.