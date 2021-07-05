Eyyübiye’de öğrencilere eğitim seti ve spor malzemesi dağıtıldı

Eyyübiye Belediyesi ve Yerelden Kalkınma Derneği arasında "Mevsimlik Tarım İşçiliği Kaderim Değildir" projesi kapsamında öğrencilere eğitim seti ve spor malzemesi dağıtıldı.

İlçe gençliğini önemseyen ve gençliğe yönelik yatırımlarla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, Yerelden Kalkınma Derneği ile yeni bir etkinliğe daha imza attı. Yerelden Kalkınma Derneği ile imzalanan "Mevsimlik Tarım İşçiliği Kaderim Değildir" projesi ile ilçe gençliğine ulaşılıyor. İmzalanan protokol ile oluşturulan komisyonun ilk etapta tespit ettiği 100 öğrenciye eğitim seti ve spor malzemeleri dağıtıldı. Düzenlenen programa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yerelden Kalkınma Derneği Başkanı Eyyüp Bulut, Proje Koordinatörü Zekeriya Demir ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Dağıtım sonrası öğrencilerle birlikte Eyyübiye Belediyesinin ilçeye kazandırdığı halı saha kompleksine geçen Başkan Kuş ve öğrenciler halı saha maçı yaptı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve vakit geçiren Başkan Kuş, “Eyyübiye gençliği için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Seçildiğimiz gün itibari ile Eyyübiye’deki çocuklarımıza gençlerimize her platformda destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Bugün de Yerelden Kalkınma Derneğimiz ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçiliği Kaderimiz Değildir projesi adı altında öğrencilerimize, evlatlarımıza bir nebze de olsa destek verdik. İnşallah bu süreçten sonra da öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Ben öncelikle Yerelden Kalkınma Derneği Başkanına ve üyelerine şükranlarımı iletmek istiyorum. Mevsimlik öğrenci işçilerine duymuş oldukları duyarlılıktan ve hassasiyetten dolayı. Mevsimlik Tarım İşçilerimizin içinde ilk günden bu yana onları Şanlıurfa’da Eyyübiye’de tutma adına ciddi mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. İnşallah ilk etap olarak Sera Kent projemizin temelini önümüzdeki ay içerisinde atacağız ve 3 ay sonra Eyyübiye’mizde Sera Kentin ilk etabını gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirince iş istihdamı anlamında çok ciddi anlamda adım atmış olacağız. Önümüzdeki yıllar içerisinde etap etap sera kentimizi büyütüp genişleteceğiz. Elimizden geldiği müddetçe Eyyübiye’de yaşayan mevsimlik tarım işçilerini Eyyübiye’de tutmanın mücadelesini vereceğiz. Allah’ın izni ile bu çabamızda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Yerelden Kalkınma Derneği Başkanı Eyyüp Bulut da, “Bizimle birlikte olmasından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a çok çok teşekkür ediyorum. Bizim ile birlikte çok ciddi çaba sarf ediyor. Belediyemizin bizim projeye ortak olması çok çok anlamlı. Başkanımızın bugün buraya gelmesi hem bizi hem öğrencilerimizi sevindirdi. Kendilerine tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum “ şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Zekeriya Demir ise, "Bizim aramızda olduğu için Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizde mevsimlik tarım işçiliği yaptık. Bizler bu İlçenin çocuklarıyız. Gençlerimize daha çok katkı sunmak için hem Ulusal hem Uluslararası projeler yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.