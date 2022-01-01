Eyyübiye’de öğrencilere eğitim seti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesine bağlı gençlik merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere eğitim seti ve soru bankası seti hediye etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesine bağlı gençlik merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere eğitim seti ve soru bankası seti hediye etti. Gençliğe yatırımlarıyla kamuoyunun takdirini kazanan Kuş, Şehit Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezinde TYT, AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelip, eğitim seti hediye etti. Başkan Kuş, öğrencilerle bir araya gelip, önce taleplerini dinledi, sonra da gençlere eğitim seti hediye etti. Gençlerin gezi talebine de duyarsız kalmayan Kuş, gençler için gezi programı düzenlenmesi talimatını verdi.

İlçe gençliğinin her zaman yanında olduklarını belirten Kuş, “Bugün gençlerimizle öğrencilerimizle birlikteyiz. Onlar için ne yapsak azdır. Gençlik merkezlerimizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize eğitim seti ve soru bankası hediye ettik. Onlar bizim geleceğimiz. Yeni gençlik merkezleri ve kitap otakları yapım çalışmalarıyla ilçe gençliğinin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.