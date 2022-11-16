Eyyübiye’de kentsel dönüşüm devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatleri arasında yer alan ve 3 buçuk yılda gerçeğe dönüşen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ilk etabı tamamlandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle Akçakale yolu üzerindeki Akçamescit Mahallesi’nde başlatılan ve 4 etap halinde toplam 3000 konutun inşa edilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde ilk etap tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen, hak sahiplerine teslimi ve satışı için son hazırlıkların yapıldığı projede, Meclis Üyesi Mahmut Birinci ve Muhtar Ahmet Çağan’la incelemelerde bulunan Kuş, projede gelinen son aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha önce gecekondu halinde, plansız ve çok kötü durumda bir yerleşime sahip olan alanda inşa edilen konutların oldukça konforlu bir hayat getireceğini kaydeden Kuş, “Seçilmeden önce Eyyübiye’yi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, güzelleştireceğiz demiştik. İlk etap olarak 367 konutun sözünü vermiştik ve projemiz şu anda tamamlanma aşamasında” dedi. Projenin sonraki etapları için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini, fizibilite raporlarının onayını bekledikleri bilgisini veren Kuş, rapor onaylanırsa mülk sahipleriyle birebir görüşeceklerini ve ikinci etaba başlayacaklarını söyledi. Eyyübiye için 367 konutun yetmeyeceğini, Akçamescit bölgesinde planlanan 3000 konutun ilk etabını tamamladıklarını ifade eden Kuş, Yenice Mahallesi’ndeki bir alanda da 600 konutluk bir projenin temelini bu ay sonunda atmış olacaklarını belirtti. Eyyübiye Belediyesi koordinesinde bölgede inşa edilen ve edilecek olan 3600 konutun yanında yine Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Eyyübiye’ye 4250 konut inşa edilecek.