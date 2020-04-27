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Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması

EYYÜBİYE’DE 1600 METRE KARELİK KAPALI SEMT PAZARI ÇALIŞMASI

Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması

EYYÜBİYE’DE 1600 METRE KARELİK KAPALI SEMT PAZARI ÇALIŞMASI

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:58
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Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı bölgesinde 1600 metre karelik alanı kapsayacak şekilde tasarlanan kapalı semt pazarı yükselmeye devam ediyor.

Harran Kapı bölgesinde 3 mahallenin semt pazarını ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanan ve 1 ay sonra yapımı tamamlanacak olan proje ile bölgenin önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Bölgenin mimari yapısı da dikkate alınarak tasarlanan kapalı semt pazarı, ihtiyaç olan pazar alanına uygun olarak tasarlanıp, tek seferde 160 pazar tezgahını içinde barındıracak şekilde dizayn edildi. Modern yapı malzemelerinin kullanıldığı kapalı semt pazarı kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Korona virüs salgınıyla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmak için sahadayız. Diğer yandan söz verdiğimiz ve önemli ihtiyaçlardan biri olan kapalı semt pazarı yapımını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 1.5 ay önce temelini attığımız semt pazarımızda çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Kısa süre içinde yapımını tamamlayıp, Harran Kapı bölgesinde 3 mahallemizin ihtiyacını giderecek şekilde tasarlanan Pazar yerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Bununla yetinmeyeceğiz. İlçede önemli eksikliklerden biri olan kapalı semt pazar için ihtiyaç duyulan her bölgeye de yapımına hızlı bir şekilde başlayacağız. Görev süremiz içinde bu ihtiyacı da etap karşılamış olacağı” diye konuştu.

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