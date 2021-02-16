Eyyübiye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kadın destek ve yaşam merkezlerinde eğitim gören kursiyerler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kadın destek ve yaşam merkezleri, Eyyübiyeli kadınları ağırlamayı sürdürüyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık söylemiyle çalışmalarını sürdüren kültür ve sosyal işler müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına devam ediyor. İlçenin değişik bölgelerinde açılan merkezler, Eyyübiyeli kadınların uğrak yeri oluyor. Akabe Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile Şıhmaksut Kadın Destek ve Yaşam Merkezindeki kurslara katılan kursiyerler hem sosyal aktivitelere katılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçenin değişik noktalarında hizmete sunulan kadın destek ve yaşam merkezlerinde açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlara, biçki dikiş, el sanatları, bilgisayar kursu, okuma- yazma gibi alanlarda çeşitli kurslar veriliyor. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde hizmetine devam eden merkezlerde pandemi kuralları dikkate alınarak ilk etapta 150 kursiyer alındı. Merkezlere gelen Eyyübiyeli kadınlar, sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.