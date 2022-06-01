Eyyübiye’de iyilik merkezinde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa’da insanların hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini artıran projelerle dikkat çeken Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, engelli, hasta ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşuyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan İyilik Merkezi, kırsal Yardımcı Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Sofi Özen adlı vatandaşın talebi olan akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek kendisine teslim etti. Akülü sandalyesini monte ederek kendisine teslim edilen Sofi Özen, İyilik Merkezi personeline ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti. Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşayan Fatma Kaya’ya akülü, Taha Demir adlı vatandaşa da manuel engelli sandalyesi temin ederek teslim eden İyilik Merkezi, bir aileye buzdolabı, bir aileye de çamaşır makinesi ve elektrikli şofben hediye etti.

Şanlıurfa’da dar gelirli ve yardıma muhtaç aile sayısının en fazla olduğu ilçe olan Eyyübiye’de, belediye tarafından desteklenecek aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü komisyonu tarafından, muhtaçlık kriterleri değerlendirilerek tespit ediliyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik yardımların önemli kısmı İyilik Merkezi tarafından sağlanıyor.