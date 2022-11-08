Eyyübiye’de gıda satış noktalarına sıkı denetim

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, perakende gıda satışı yapılan kantin, market ve bakkallarda son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el koyarak, sorumlular hakkında idari işlem yaptı.

Şanlıurfa merkez ilçesi Eyyübiye sınırlarında bulunan dört ayrı bölge Zabıta Amirliği personelinin katıldığı denetimlerde, süt ürünlerinin soğutucu özellikli dolaplarda muhafazası, ambalajsız, menşei belli olmayan, son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk ürün satışının önlenmesi gibi hususlar dikkate alındı. Satış noktalarındaki ürünlerin tamamını inceleyen zabıta personeli, tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyarken, sorumlular hakkında idari işlem başlattı. İş yerlerinin ruhsat ve üretim izinlerinin de kontrol edildiği denetimlerin, sıkı şekilde devam edeceği bildirildi.