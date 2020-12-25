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Eyyübiye’de gençlik merkezi yapılacak
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulundu
ŞANLIURFA 25.12.2020, 11:40
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulunduEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesine yapılacak olan ve ihale ilanına çıkılan gençlik merkezi alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde derslikler, kütüphane, okuma salonları, bilgisayar ve laboratuvar odaları ile dinlenme alanları bulunuyor. Gençlik merkezi için proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kuş, “İlçemizde kiralık olan gençlik merkezlerimiz bulunmaktaydı. Bunların yerine kendi imkanlarımızla yeni, gençlik merkezleri yapıyoruz. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz alanda Süleymanşah Gençlik Merkezi olacak. İhale ilanına çıktık. İhale sonuçlanır sonuçlanmaz yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayıp, kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Süreç içinde 3 yeni gençlik merkezi daha planlıyoruz. Arkadaşlarımız proje çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ilçe gençliğine hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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