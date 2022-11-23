Eyyübiye’de gebe okuluna katılan annelere sertifika verildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Gebe Okulu eğitimlerine katılan annelerin bebek heyecanına, verdikleri hediyelerle ortak oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan, tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dört hafta boyunca düzenlenen gebe okulu eğitimlerine katılan anne ve anne adaylarına sertifikaları verildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Kaya ile birlikte annelerin heyecanına ortak olan Kuş ve Moğal, annelere sertifikalarını takdim ederken, Eyyübiye Belediyesi tarafından hazırlanan yeni doğan bakım setleri hediye ederek ailelerin bebek sevincine ortak oldu. Ailelere hayırlı olsun dileklerini ileten Kuş, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçesi olan Eyyübiye’de anne ve bebek sağlığını korumaya ve desteklemeye yönelik çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eyyübiye’deki doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının iki katından fazla olduğunu belirten Kuş, “Annelerimiz, bebeklerimiz ölmesin. Daha sağlıklı doğumlar olsun diye Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak bu çalışmaları destekliyor, özellikle anne adaylarımızı bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul’dan sonra Türkiye’de en fazla doğumun Şanlıurfa’da gerçekleştiğini belirten Başhekim Dr. Ahmet Kaya da yılda ortalama 70 bin bebeğin dünyaya gözlerini Şanlıurfa’da açtığını belirterek, anne ve bebeklere desteklerinden dolayı Kuş’a teşekkür etti.