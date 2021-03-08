Eyyübiye’de değişim ve dönüşüm sürüyor

Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan toplam 3000 konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında 1 etap çalışmaları, hummalı bir şekilde devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan toplam 3000 konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında 1 etap çalışmaları, hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, örnek daireyi gezdi. 4 etaptan oluşan ve toplam 3000 konut hedeflenen projenin ilk etabında 367 konut ve 35 işyerinin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Toplam maliyetin 80 milyon tl olduğu ve 1. Etap çalışmalarının bitme aşamasına geldiği inşaat alanını beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan’la birlikte gezen heyet, örnek daireyi ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 1.etap çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Kuş, “Eyyübiye’li kardeşlerimize, Eyyübiye’li vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Şuanda Asya Mahallemizde Akçamescid bölgemizdeyiz ve Toki ile ortaklaşa yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm alanını inceliyoruz. Binalarımız yükseliyor. İnşaat teknik ekibinden bilgi aldık ve inşallah 4 ay sonra anahtar teslimini yapmış olacaklar. 367 Konut, 35 iş yeri aslında iş merkezi ile inşallah Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 2. Etap içinde çalışmalarımızı başlattık. İnşallah önümüzdeki ay itibari ile vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz ve istişareler sonucunda inşallah 2. Etap ile ilgili anlaşmalarımızı sağlayıp, yeni çalışmalarımıza da bu yıl içerisinde başlamış olacağız” dedi.