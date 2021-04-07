Eyyübiye’de dar gelirli ailelere Ramazan öncesi gıda yardımı

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından İlçede bulunan yardıma muhtaç ailelere Ramazan Ayı öncesi gıda paketi, çölyak paketi ve temizlik ile hijyen paketleri dağıtıldı.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, imkanlar dahilinde yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışan Eyyübiye Belediyesi, durumu iyi olmayan ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarıyla bir bir ilgilenen Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların eksikliklerini tespit ederek gidermeye çalışıyor. Eyyübiye Belediyesi ekipleri, ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını 161 mahallede merkez ve kırsal ayırımı yapmadan gidermeye devam ediyor. 27 personel ve 6 araçla birlikte ilçede gidilmedik nokta bırakmayan ekipler, vatandaşların duasını alıyor. Başkan Kuş’un talimatlarıyla bugüne kadar 22 bin hane ziyareti yapıp eksiklikleri yerinde tespit eden ekipler, ramazan ayı öncesi de adeta seferberlik başlatıp, yardıma muhtaç vatandaşlara el uzatıyor.

Kendilerine yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekiplerine teşekkür etti.