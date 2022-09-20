Eyyübiye’de çocuklara hediye

İlçede yaşayan çocukların ve gençlerin eğitimde başarılı olmaları için her türlü desteği veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İmam Buhari Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye eden Kuş, gençliğe sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa’nın nüfusu en büyük ilçesi olan Eyyübiye’de, çocukların ve gençlerin eğitimde başarılı olmalarını sağlamak amacıyla maddi manevi her türlü desteği veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberindekilerle birlikte, Eyyübiye İlçe Müftülüğüne bağlı İmam Buhari Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Kuş, öğretici ve öğrencilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler vasıtasıyla sürdürülen Kur’an Kursu, spor salonları ve gençlik merkezleri gibi faaliyetleri çok önemsediğini aktaran Kuş, “Bu tür faaliyetlerin özellikle Eyyübiye ilçemizde önemi çok fazla. Maalesef sahip çıkamadığımız öğrencilere, başkaları sahip çıkıyor. Bizim sahip çıkmamız gereken çocuklara başkaları sahip çıktığı için bu çocuklar vatan sevgisinden, bayrak ve millet sevgisinden uzaklaştırılıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, özellikle genç kuşağa elimizi uzattık. Sizlerin de bu işe gönüllü olarak el atmanız takdire şayandır. Belediye olarak ve şahsım olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kur’an Kursu’na gelen öğrencilere bir günlük Halfeti gezisi sözü de veren Kuş, buradaki öğrencileri sınav hazırlık merkezine davet etti. Sınav merkezlerine gelen öğrencilerin kayıtlarını yaptıktan sonra kaynak kitaplarının verildiğini, derslere katıldıklarını, teneffüs saatlerinde ise kek ve çay ikram edildiğini belirten Kuş, sohbetin ardından öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemeleri de bulunan okul çantaları hediye etti.

Eyyübiye Belediyesi ayrıca kitap otakları, gençlik merkezleri ve sınav hazırlık merkezlerinde de öğrencilere önemli imkanlar sağlıyor.