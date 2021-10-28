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Eyyübiye’de caddeler asfaltlanıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde hummalı bir şekilde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

ŞANLIURFA 28.10.2021, 15:54
Eyyübiye’de caddeler asfaltlanıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe genelinde hummalı bir şekilde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ekipler tarafından Ümit Caddesinde başlatılan çalışmaları inceleyen Başkan Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alıp, bölge sakinleriyle görüştü. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara cadde olan bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaya başlayan ekipler, bölgede asfalt serim çalışmalarıyla uzun ömürlü yollar yapıyor. Hacı Bayram be Muradiye Mahallesinin en işlek ara caddelerinden biri olan Ümit caddesinde süren çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

Bölgede süren çalışmalarla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye ilçemizdeki sıkıntılara neşteri vurmaya devam ediyoruz. Gerek Hacı Bayram gerek Muradiye mahallemizin tam ortasından geçen Ümit Caddemiz, gerçekten prestij ve çok işlek bir cadde. Muhtarımız ve vatandaşlarımız buranın asfaltlanması gerektiğini ısrarla talep etmişti. Biz de kendisine söz vermiştik. İlk etabını tamamlamıştık ve mevsimden dolayı ikinci etabını bu döneme bıraktık ve çok şükür şu anda İlçe Başkanımız Mehmet Moğal ve meclis üyemiz ve muhtarımız ile birlikte ikinci etabın asfalt seriminin incelemelerini yaptık. Birkaç güne inşallah bu yolumuzun asfaltını bitireceğiz ve gerek Hac Bayram gerekse Muradiye Mahallemizin bu sıkıntısını gidermiş olacağız. Ben muhtarıma mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Muhtarımız mahalle sakinleri adına çok mücadele eden mahalle sakinlerinin sorunlarına kulak veren bir muhtarımız. Yine yanımızda İlçe Başkanımız Mehmet Moğal var. Kendisi hem ilçemizin sorunları ile hem de vatandaşın dertleri ile dertleniyor “diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve muhtar da yapılan çalışmalardan dolayı belediye başkanı ve ekiplere teşekkür etti.

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