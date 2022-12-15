Eyyübiye’de boş alanlar parka dönüşüyor

Şanlıurfa’nın yeni konut alanlarından biri olan Asya Mahallesine bir yeşil alan daha kazandırıldı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine kısa süre önce başlayan çalışma tamamlandı ve mahallenin görünümü değişti.

Asya Mahallesine son üç yılda kazandırılan dört parka ilave yeşil alanlar oluşturan Eyyübiye Belediyesi, yapımı tamamlanan son yeşil alandaki ağaçlandırma, çimlendirme, aydınlatma ve yapısal peyzaj çalışmalarını tamamladı. Belediyenin kendi atölyesinde ürettiği kent mobilyalarının da yerleştirilmesiyle Asya Mahallesi yaz aylarında nefes alacak bir alana daha kavuşacak. Mahallelerindeki boş alanın parka dönüştürülmesinden dolayı büyük memnuniyet duyan Asya Mahallesi sakinleri, yeni yapılanma alanının ortasında kalan kısmın daha önce toz ve çamura neden olduğunu, yapılan düzenleme ile oldukça güzel bir yeşil alana kavuştuklarını belirterek Başkan Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti. Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un yeşil alan miktarını artırmaya yönelik planlamaları sonucu, ilçedeki yeşil alan miktarı son üç yıl içinde 529 bin metrekareden bir milyon metrekareye yaklaştı. Park alanı olarak planlanmış yerlerin dışında atıl ve boş arazileri de düzenleyerek yeşil alana dönüştüren Eyyübiye Belediyesi, park yapma imkânı bulunmayan yerlerde ise kamulaştırma yoluyla arsa üretip park yapma çalışmalarına devam ediyor.