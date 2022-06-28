banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Eyyübiye’de bir park daha tamamlandı

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Akşemsettin Mahallesindeki parkın birinci etabı hizmete hazır hale getirildi.

ŞANLIURFA 28.06.2022, 18:15
Eyyübiye’de bir park daha tamamlandı

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Akşemsettin Mahallesindeki parkın birinci etabı hizmete hazır hale getirildi.

Eyyübiye Belediyesi, oldukça engebeli bir alanda, yapısal malzemesinin büyük bölümü olduğu yerdeki taşlar ve yeniden değerlendirilen bordürler kullanılarak inşa edilen parkta, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları da tamamlandı. Toplam 4 bin 100 metrekare alana sahip, içerisinde çocuk oyun grupları ve oturma bankları bulunan park yapımı tamamlandı. Aydınlatma sistemlerinin tamamlanmasıyla, törenle hizmete sunulacak olan ve iki etaptan oluşan parka, Mayıs 2021’de vefat eden Eyyübiye Belediyesi meclis üyesi Mustafa Korkmaz’ın adı verildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu