Eyyübiye’de 4 mahalle daha doğalgazla ısınacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle bir süre önce başlatılan projeyle, ilçedeki dört mahalleye daha doğalgaz ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Daha önce ana iletim hatları tesis edilen mahallelerde, tüm evlere gaz ulaştırılması için sokaklarda kazı çalışmaları başladı.

Şanlıurfa merkezinde yer alan, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe, Akşemsettin, Direkli ve 15 Temmuz Mahallelerine doğalgaz ulaştırmak için devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kuş, hem şirket yetkilileri hem de vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Belediye Meclis Üyesi Abdullah Samak ile birlikte Akabe Mahallesine giden Belediye Başkanı Kuş, burada Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Müdürü M. Nezih Ural’dan bilgi aldı. Akabe Mahalle Muhtarı Yusuf Kaya ve vatandaşlarla da görüşen Kuş, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akabe, 15 Temmuz, Akşemsettin ve Direkli Mahalle sakinlerinin, seçimlerden önce ve sonra doğalgaz talebi olduğunu anımsatan Kuş, “Mahalle sakinlerimiz, 32 ilden büyük olan Eyyübiye ilçesinde doğalgaz olmamasından sitem ediyorlardı. Biz de o gün kendilerine doğalgaz getireceğimize dair söz vermiştik. Bundan iki ay kadar önce ana boru hatları döşenen mahallelerimizde, bugün itibariyle cadde ve sokak çalışmalarına başlandı. İnşallah bu kış dört mahallemiz de kısmen doğalgazla ısınacaklar. Doğalgazımız, şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Eyyübiye’ye doğalgaz ulaştırılması için yürütülen çalışmalara önemli destekler sağlayan İlçe Başkanı Moğal da, Başkan Kuş ve Müdür Ural ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Akabe Mahallesi ile birlikte Eyyübiye’deki diğer üç mahallenin de artık yatırım programlarında olduğunu kaydeden Ural da Akabe’deki çalışmaların ardından Akşemsettin ve Direkli Mahallelerine geçeceklerini ifade ederek, Akabe’deki yatırımın yüzde 80’ini tamamlamayı planladıklarını söyledi. Çalışmaların tamamlanmasındaki en önemli faktörün, vatandaşların abonelik çalışmaları yapmaları olduğunu, dolayısıyla abonelik işlemlerinin hızla tamamlanması gerektiğini dile getiren Ural, çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Kuş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.