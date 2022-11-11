Eyyübiye’de 14 milyon TL’lik tesis hizmete giriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk aşaması tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Sıfır Atık Ayrıştırma ve Depolama Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Kuş, ülkemiz ve dünya için son derece önemli olan sıfır atık projesini Eyyübiye’de hayata geçirdikleri için büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Eyyübiye’de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Kuş, projenin uygulanmasıyla ciddi manada israfın önüne geçmiş olacaklarını söyledi.

Geçen yıl ihalesi gerçekleştirilen tesisin yapımının tamamlandığını ve açılışa hazır hale geldiğini kaydeden Kuş, ilk etapta sıfır atık ayrıştırma ve depolama birimini faaliyete alacaklarını, ikinci etapta ise tesisin üretim birimlerinin temelini atacaklarını belirtti.

Şanlıurfa’nın sanayi bölgeleri, çarşıları ve önemli turistik alanlarının içinde yer alması nedeniyle değerlendirilmesi gereken önemli miktarda atığa sahip olan Eyyübiye’de inşa edilen Sıfır Atık Ayrıştırma ve Depolama Tesisi için yaklaşık 14 milyon TL harcandı.