Eyyübiye temizlikte dinamik hale getirildi

Tertemiz Eyyübiye sloganıyla çalışan ve Şanlıurfa’nın tarihi bölgelerinden en ücra köşelerine kadar çok geniş bir alanda hizmet veren Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygulamaya konan performans sistemiyle daha dinamik hale getirildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatıyla tertemiz bir Eyyübiye için yaptıkları planlamaların çok olumlu sonuçlarını aldıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Ali Bakay, ilçe genelinde çalışan temizlik birimlerini iki ana grup ve onlarca ekip halinde çalıştırdıklarını, uygulamaya koydukları performans sistemiyle de hem temizlik personelinin moral motivasyonun yükseldiğini hem de vatandaşların hizmet memnuniyetinin artığını ifade etti. Her ay en başarılı personeli ödüllendirerek, ekiplerin daha verimli çalışmasını sağladıklarını dile getiren Bakay, yeni makine teçhizat alımlarıyla da ilçedeki temizliğin daha dikkat çekici seviyeye ulaşacağını söyledi. Belediyeciliğin ana görevlerinden olan temizliği layıkıyla yerine getirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personeli, ilçenin tüm mahallelerinde süpürme, yıkama ve çöp toplama hizmetlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan temizlikle ilgili gelen şikâyet ve talepler ise motorize ekiplerin hızla adrese ulaşmasıyla çözülüyor.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi çarşılar, şehrin ticari hayatının en canlı olduğu pasajlar bölgesi, canlı hayvan pazarı, buğday pazarı gibi çok yoğun kirliliğin meydana geldiği alanları tertemiz tutmak için gün doğmadan göreve başlayan temizlik işleri ekiplerinin mesaisi, insanların evlerine çekildiği gece geç saatlere kadar devam ediyor.