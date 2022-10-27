Eyyübiye Sera Kentteki yüksek rekolte ümit veriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçeye kazandırdığı Eyyübiye Sera Kent Projesi’nin ilk etabında onuncu biber hasadı yapıldı. Sera Kent’te incelemelerde bulunan Kuş, elde edilen kalite ve rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’nın meşhur yerli isotunun (biber) ıslah edilmiş çeşitle üretildiği, çok kaliteli ve yüksek verimin alındığı Eyyübiye Sera Kent’te, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı ile birlikte incelemelerde bulunan Kuş, projede görevli ziraat mühendisleriyle değerlendirmelerde bulundu. Eyyübiye Sera Kent’te büyük özenle yetiştirilen ve onuncu hasadında 50 tonun üzerinde verim elde edilen yerli tür biberleri toplayan Kuş, mühendisinden işçisine kadar projede görev alan herkesin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmanın meyvelerini görmenin çok sevindirici olduğunu söyledi. Eyyübiye Sera Kentte üretimi başlayan biber, ejder meyvesi ve marul üretimlerini inceleyerek teknik heyetten bilgi alan Kuş, “Bugün itibariyle onuncu hasadımızı gerçekleştiriyoruz. On hasatta 50 ton verime yaklaştık. Sadece elli ton biber toplamadık, elli ton sağlıklı Şanlıurfa biberi topladık. Yani, Urfa isodu topladık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Herkesin sera kurabileceğini ancak ilk serayı kurduklarında sürdürülebilirliği sağlamak için çok mücadele ettiklerini kaydeden Kuş, “Kalifiye ve vizyoner arkadaşları işin başına getirdik. Emek verince, zahmetini çekince hem sağlıklı ürünler elde ettik hem de kısa süre içerisinde 50 tona ulaştık” diye konuştu. 2023 yılında Eyyübiye Sera Kent’i daha da büyüteceklerini ve geliştireceklerini, seracılığı Şanlıurfa’ya tanıtacaklarını ve aşılayacaklarını ifade eden Kuş, 2023 ve 2024 sonrasında çiftçilere eğitim vermeye, tecrübe ve deneyimlerini paylaşmaya başlayacaklarını söyledi. Eyyübiye Sera Kent’in kuruluş amaçlarından en önemlisinin de istihdam olduğunu dile getiren Başkan Kuş, “Kuruluştan bu yana epey istihdam sağladık, inşallah sera kentimizi daha büyüterek istihdama da önemli katkılar sunacağız” dedi. Eyyübiye Sera Kent’te yetiştirilen yerli çeşit Urfa isotları, toptancı halinde anlaşma yapılan komisyoncular aracılığıyla satışa sunuluyor. Yetiştirme ve geliştirme aşamasında olan ejder meyveleri ise Haziran ayı itibariyle hasat edilerek pazara çıkacak. Kuş’un, ısıtma sistemiyle ilgili talimat verdiği Sera Kent’te, Ocak ayına kadar biber hasadının devam etmesi bekleniyor.