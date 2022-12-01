Eyyübiye parklarında kış mesaisi

Şanlıurfa’nın nüfusu en yoğun ilçesi Eyyübiye’de, halkın özellikle yaz aylarında yemyeşil bir ortamda vakit geçirebileceği parklar yapmaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, kendi atölyelerinde imal ettiği açık hava mobilyalarıyla da parklara işlev katıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un üç buçuk yıllık görev süresinde yaptığı 32 park ve daha önceden yapılmış parkların bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmalarına devam eden Eyyübiye Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapıyor. Kış aylarının başlamasıyla birlikte önümüzdeki yaz aylarına hazır olması için tüm parklarda çalışma başlatan belediye çalışanları, parkların bank, kamelya ve piknik masalarını da kendi atölyelerinde imal ediyor. Son olarak 15 Temmuz Şehidi Ümit Yolcu’nun adının verildiği parkta çalışmalara başlayan Eyyübiye Belediyesi, burada da tabela, bank, piknik masası, çocuk oyun alanı gölgeliği ve benzeri imalatları tamamladı. Halen dört ayrı mahallede park yapımının devam ettiği Eyyübiye’de, Millet Bahçesi’nin de hizmete girmesiyle yeşil alan miktarında önemli bir artış sağlanmış olacak.