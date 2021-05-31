Eyyübiye kırsalında yol yapımı aralıksız devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mehmet Kuş’un talimatlarıyla kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışma yürüten ekipler, vatandaşların takdirini topluyor. Eyybübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son durağı Ozanlar ve Selman mahalleleri oldu. Mahalle içi yol yapım çalışmalarına devam eden ekiplerin yanı sıra oluşturulan ve sayısı artan şantiye sayısı ile birlikte kırsalda yolu tamamlanmayan mahalle bırakılmaması hedefleniyor. Yıl içinde kırsal mahallelerdeki stabilize yol yapımını tamamlayacak olan ekipler, kırsaldaki diğer talepleri de bir bir yerine getiriyor.

Mahallelerinde sürdürülen hummalı çalışmalardan dolayı Başkan Kuş’a ve ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, ”Eyyübiye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Allah Başkanımızdan razı olsun. Bizlere söz vermişlerdi ve sözlerini yerine getirdiler. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ederiz” dedi.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapılmadan sürdürülen çalışmalarda alt yapısı tamamlanmış kırsal mahallelerde stabilize, merkezde ise kilitli beton parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.