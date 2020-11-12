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Eyyübiye Belediyesi kırsalda millet bahçesi yapımını sürdürüyor

EYYÜBİYE BELEDİYESİ KIRSALDA MİLLET BAHÇESİ YAPIMINI SÜRDÜRÜYOR

ŞANLIURFA 12.11.2020, 12:54
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Eyyübiye Belediyesi kırsalda millet bahçesi yapımını sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi kırsal mahallelerde bir ilki başlatıp, kırsal mahalleleri sosyal donatı alanlarıyla buluşturuyor. İlki Yardımcı kırsal Mahallesinde yapılan projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ekipler ilçe genelinde proje üstüne proje başlatıyor. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahalleler için projelendirilen sosyal donatı alanlarının ilki Yardımcı kırsal Mahallesinde sürüyor. Toplam 3 bin 410 metrekarelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, havuz, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanları için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sert zemin uygulamasının başladığı alanda, bugün de ağaç dikimi yapıldı.

Bölgede sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Yardımcı Mahalle Muhtarı Selim Aslan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür edip, "Allah başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Bizlere söz vermişti. Sağ olsun sözünü yerine getirdi. Ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Mahallem adına teşekkür ederim” diye konuştu.
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