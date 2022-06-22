Eyyübiye Belediyesi kadın sağlığı için sahada

Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi işbirliğinde uygulanmaya başlanan "Eyyübiye’de Mobil Jinekoloji ve Sağlık Taraması Projesi” sayesinde, ilçe kırsalında yaşayan ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta sıkıntı yaşayan binlere kadın, sağlık taramasından geçiriliyor.

Eyyübiye kırsal mahallelerinde yaşayan 30-65 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz Jinekolojik Kanser ve Genel Sağlık Taraması çerçevesinde sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılırken, riskli bulunan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

2021 yılında Japonya’dan sağlanan hibe desteği ile Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan proje ile bugüne kadar binlerce kadın, önleyici sağlık hizmetleriyle tanıştı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi’nin de destek verdiği proje, Eyyübiye kırsalında uygulanmaya devam edecek.