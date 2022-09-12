Eyyübiye Belediyesi eğitim desteklerine başladı

Eyyübiye Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde, ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulundu.

Okula geldikleri ilk gün kırtasiye malzemeleri, defter ve yeni çantalarını sıralarının üzerinde bulan çocuklar, okulun ilk gününde kendilerini ziyaret eden Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür ettiler.

Eyyübiye ilçesi Güzelkuyu ilk ve ortaokulunda eğitim gören çocukları ilk ders gününde yalnız bırakmayan Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip, başarılar dilediler.

Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Kurnaz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a, eğitim öğretim yılı başında gerçekleştirilen kırtasiye desteği için teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Kurnaz, LGS sınavlarına hazırlanan öğrencileri büyük bir maratonun beklediğine dikkat çekerek, “İnşallah hepiniz çok güzel liselerde okur, sonrasında çok güzel üniversiteleri kazanır, çok iyi mesleklere sahip olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere yönelik desteklerde devletin önemine değinen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, “Allah devletimizi korusun. Bu destekler devletimizin sayesinde yapılıyor. Artık yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Hepinizin gözleri ışıl ışıl parlıyor. Rabbim, sizlere zihin açıklığı versin. Sizler büyüyeceksiniz ve bu ülkede yöneticiler olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Güzelkuyu Mahallesi’ne yapılacak spor kompleksinin müjdesini de bu sınıfta veren Kuş, “İnşallah bir ay sonra halı sahamızın temelini atacak ve açılışını da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Pandemi süreci öncesinde Eyyübiye Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama” kurslarının da yeniden başlayacağı müjdesini veren Kuş, “Eğer bu kurslardan ciddi manada faydalanırsanız, eğitim anlamında önemli bir adım atmış olursunuz” diyerek, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.